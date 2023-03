Kabarett in Kaarst Jürgen von der Lippe überzeugt 500 Zuschauer mit "Sex ist wie Mehl"

„Sex ist wie Mehl“, heißen Buch und Programm, und dass es sich um eine Lesung handelte, merkte man kaum, hatte der Autor die Nase nicht in der Lektüre, sondern war seinem Publikum zugewandt. Ob es ihm im fortgeschrittenen Alter zu blöd ist, geschmacklose Hawaiihemden zu tragen? In Kaarst überraschte er mit einem dezenten Outfit in Form einer braunen Jacke. Wie gewohnt zieht er seine Geschichten aus dem Alltag. Es ist erstaunlich, dass ein progressiver Typ wie er „Sprachverkorksung aus ideologischen Gründen“ ablehnt. Das Publikum lacht über die KrankenschwesterIn und folgt ihm in die Welt der Altenheime, wo ein Senior über das Essen klagt: „Können die nicht abwarten, bis wir von alleine sterben?“ Die Grünen beflügeln seine Fantasie. Was werden sie sich als nächstes einfallen lassen: Kriegen bald 30 Prozent der Durchgefallenen trotzdem das Abitur? Und um es auf die Spitze zu treiben: Muss bald jedes vegane Restaurant eine Quote von 30 Prozent Fleischgerichten erfüllen? Selbst sein Buch pries von der Lippe mit Humor an, die Abgabe sei auf vier Exemplare pro Person begrenzt. Dann noch schnell zurück zur Gendersprache, die aus dem Bäcker einen Backenden macht. „Das ist nicht korrekt, ein Backender ist er nur, wenn er in der Backstube arbeitet“, gibt von der Lippe zu verstehen und legt nach: „Wenn er auf dem Lokus ist, ist er ein Kackender.“ Er hat übrigens keine Hemmungen, Witze über Hässliche zu machen, und er verrät auch, warum: „Die werden sich nie betroffen fühlen.“ Die vielen Fremdwörter, die der 74-Jährige benutzt, geben dem Programm einen intellektuellen Touch.