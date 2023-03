Kabarett in Kaarst Drei Top-Acts am Wochenende im Einstein-Forum

Mit der Kaarster Stern Mixed Show wird das Wochenende am Sonntag, 19 Uhr, abgerundet. An drei Abenden des Jahres werden jeweils drei Künstler von Moderatorin Kristina Kruttke präsentiert. Kruttke ist ein Hansdampf in allen Show-Gassen, eine Diva, Ulknudel, ein Vamp und ein Profi der Show-Moderation. Die Gäste am ersten MixShow-Abend sind Sertaç Mutlu, Christin Jugsch und Jochen Prang. Alle Künstler der Mixed Show sind automatisch für den Publikumspreis „Kaarster Stern“ nominiert, den das Publikum an den Abenden durch sein Votum bestimmen kann.