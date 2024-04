Treffen des Probus-Clubs im Haus Broicherdorf Jürgen Steinmetz gibt Einblicke in die Arbeit der IHK

Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein ist für die Kreise Neuss und Viersen und für die kreisfreien Städte Mönchengladbach und Krefeld zuständig. In Nordrhein-Westfalen gibt es insgesamt 16 solcher Konstrukte. „Bei uns arbeiten 140 Hauptamtler und rund 4700 Ehrenamtler – sie sind vor allem in den Prüfungsausschüssen ehrenamtlich aktiv“, erklärte Steinmetz. „Wir verstehen uns als Interessenvertretung, zu unseren Aufgaben gehören in diesem Sinne die Themen Bürokratieabbau, niedrige Steuern und Abgaben, Verbesserung der Infrastruktur, Milderung des Fachkräftemangels, Attraktivität der Innenstädte und eine sichere Energieversorgung“, so der in Büttgen lebende Referent weiter. Die Dienstleistungen reichen von der Gründungs- bis zur Nachfolgeberatung. Der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag liegt bei 412 Euro pro Jahr, für im Handelsregister eingetragene Firmen bei 521 Euro.