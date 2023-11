Kleinkunstpreis für Nachwuchs-Comedians Jochen Prang wird mit „Kaarster Stern“ ausgezeichnet

Der Stand-up-Comedian Jochen Prang ist Preisträger des „Kaarster Sterns 2024“. Von insgesamt elf Kandidaten, die in den vier „MixShows“ des Kaarster Kabarett- und Kleinkunstprogramms im Jahr 2023 auftraten und um die Gunst des Publikums warben, erhielt Prang die meisten Sterne. Bereits in der ersten „MixShow“ des Jahres am 19. März konnte der frühere Punkrocker, der mittlerweile zweifacher Vater ist, die Besucher des Albert-Einstein-Forums mit seinem Spagat zwischen dem Ausleben wilder Pogotänze und dem Alltag im Kinderzimmer mitreißen. Jochen Prang entwickelte in seiner Show eine großartige Sicht auf den Wahnsinn des Lebens.