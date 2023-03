Kabarett-Auftritt in Kaarst Jürgen Becker macht „deutsche Ängste“ zum Thema

Blindes Vertrauen in die Technik ist nicht angebracht. Dafür bekam das Publikum ein Beispiel: Da waren Menschen, die sich vom ihrem Navi zu den Wagner-Festspielen in Bayreuth lotsen lassen wollten, und die über 60 Stunden später ankamen – in Beirut. Becker versetzte sein Publikum in längst vergangene Zeiten, als es beschaulich zuging und die Menschen trotzdem zufrieden waren, als man für drei Mark Monatsbeitrag bei einem Sportverein schwitzte, spazieren ging und die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen das Aus-dem-Fenster-gucken war. Und er beamte die Zuschauer zurück in eine Zeit, als SPD und CDU die Wahlen gewannen und vergleichbar waren mit Karstadt und Kaufhof. Die Zeit der Einfachheit war eine Zeit ohne Parship, man lernte sich einfach so kennen. Adam hätte es bei den Heiratsvermittlern schwer gehabt mit folgendem Profil: „Ich laufe beruflich nackt durch den Garten und esse kein Obst.“