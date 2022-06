Kabarett in Kaarst : Becker eröffnet Sommer-Spezial

Kaarst Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker war der erste Gast auf dem Tuppenhof. Zuvor stieß er mit dem Förderverein an. Für den rührt Jürgen Becker die Werbetrommel - mit Erfolg.

Die Kaarster Kabarett-Fans sind beim Debüt des 3k-Sommer-Spezials auf dem Tuppenhof am Donnerstagabend voll auf ihre Kosten gekommen. Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker brachte mit seinem unnachahmlichen kölschen Temperament aktuelle Themen auf den Punkt und erheiterte die Besucher. Vor allem nahm er das Thema Nachhaltigkeit in den Blick.

Das Sommer-Spezial auf dem Tuppenhof ging am Freitagabend mit dem Auftritt von Lisa Feller in die nächste Runde, am Samstag ist Comedian Dave Davis zu Gast. Mit zwei Konzerten am 1. und 2. Juli endet dann auch schon wieder das kulturelle Gastspiel in der besonderen Location. Geht es nach Marzinkowski, wird das Programm auf dem Tuppenhof in Zukunft weiter ausgebaut. „Ich fände es gut, wenn wir dort unbekannte, junge Künstler auftreten lassen“, sagt er.