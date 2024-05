Historischer Pfad von Glehn nach Büttgen Neun Hinweis-Tafeln für den „Jüddepatt“ geplant

Insgesamt sollen neun Schilder zwischen Büttgen und Glehn aufgestellt werden, die auf den „Jüddepatt“ hinweisen. Das erste ist in der Nähe des Stolpersteins an der Rathausstraße geplant – doch dort muss nach Angaben von Carl-Wilhelm Bienefeld zuerst die Eigentümer-Gemeinschaft, der rund drei Viertel der Parkplätze gehören, entscheiden, ob die Tafel auch aufgestellt werden darf. Die weiteren Tafeln sind an einer Laterne vor dem Rewe-Markt in Büttgen, neben dem Rewe-Markt auf einem Privatgrundstück, an den Straßenschildern „Gartenstraße“ und „Hans-Peter-Keller-Weg“ vorgesehen. An diesem Straßenschild sollen gleich drei Tafeln aufgehangen werden: eines an der Ecke „Bachstraße“ in Fahrtrichtung Berliner Platz, ein weiteres ebenfalls an der „Bachstraße“ in Fahrtrichtung Glehner Straße und eines am Eingang zum Gebäude der Grundschule Budica. Das Endschild soll auf dem Gelände der Schule stehen. „Ein Teil des Jüddepatts in Büttgen ist bebaut, in Glehn ist er komplett frei“, sagt Bienefeld auf Anfrage unserer Redaktion.