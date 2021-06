Diskussionen in Kaarst : Karis widerspricht Burkhart bei Fluglärmemissionen

Kaarst Zwischen Sigrid Burkhart, Technische Beigeordnete der Stadt Kaarst, und Josef Karis, Fraktionsvorsitzender der FWG Kaarst – Förderer des Sports, gibt es im Hinblick auf die Fluglärmemissionen einen Dissens.

Zwischen Sigrid Burkhart, Technische Beigeordnete der Stadt Kaarst, und Josef Karis, Fraktionsvorsitzender der FWG Kaarst – Förderer des Sports, gibt es im Hinblick auf die Fluglärmemissionen einen Dissens. Burkhart habe im Umweltausschuss angeblich zu einem Antrag der Fraktion, den Fluglärmemissionen mit geeigneten Filteranlagen zu begegnen, erklärt, dass die Flughöhe bezogen auf den CO 2 -Ausstoß irrelevant sei. „Unsere Technische Beigeordnete ist von mir persönlich hochgeschätzt und gilt im Allgemeinen als kompetente Person, diesmal allerdings liegt sie völlig falsch“, kontert Josef Karis und zitiert in diesem Zusammenhang einen Experten vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR): „Kohlendioxid verteilt sich gleichmäßig. Kerosin besteht zu 86 Prozent aus Kohlenstoff und zu 14 Prozent aus Wasserstoff. Weil der Kohlenstoff sich bei der Verbrennung mit Sauerstoff aus der Luft verbindet, kommen für jedes Kilogramm Kerosin, das ein Flugzeug verbrennt, 3,15 Kilogramm CO 2 aus den Turbinen heraus. Da das CO 2 in der Atmosphäre langlebig ist, vermischt es sich gleichmäßig über die Erde.“