Giftige Pflanze breitet sich in Kaarst aus: Karis warnt vor Jakobskreuzkraut

Kaarst Die Giftpflanze breitet sich in Kaarst immer weiter aus. Vor allem Pferde sind gefährdet.

Sie ist gelb, steht am Wegesrand und ist sieht eigentlich ganz nett aus. Doch was sich hinter dem Jakobskreuzkraut verbirgt, ist hochgiftig für Mensch und Tier, vor allem für Pferde und Kühe. Auch die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen warnt vor der Pflanze, die sich im Kaarster Stadtgebiet immer weiter ausbreitet. „Die Giftstoffe reichern sich in der Leber langsam an und führen dann zu den chronischen Krankheitsprozessen. Die Pflanze ist nicht nur im frischen Zustand giftig, die Alkaloide werden auch nach Heu- und Silagebereitung nicht abgebaut“, schreibt die Landwirschaftskammer auf ihrer Internetseite. Nach Aussagen von Josef Karis sind in Vorst bereits zwei Pferde an Leberschäden, die durch das Jakobskreuzkraut hervorgerufen wurden, verendet. In Kaarst leben mehr als 5000 Pferde, für die auch Steuern gezahlt werden.