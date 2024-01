Hinweis auf Straßenschild fehlt Karis vermisst Holzbüttgen auf Verkehrsschildern

Vor allem für die Lkw-Fahrer sei die Beschilderung sehr verwirrend. Das hatte Karis bereits vor drei Jahren angeprangert, nun wiederholt er die Kritik. „Die fahren einmal im Kreis um Holzbüttgen herum, wenn sie den Schildern folgen. Das geht so nicht“, sagt Karis. Wenn die Lkw an der Autobahn-Abfahrt „Holzbüttgen“ runterfahren und rechts abbiegen, würde es viele Kilometer kein weiteres Schild geben, dass sie in den Ortsteil führt, in den sie fahren möchten. „Sie fahren viele Kilometer Umweg und kommen dann an der gleichen Stelle wieder aus“, sagt Karis. So würden die Lastwagen durch die einzelnen Ortsteile irren, was die Bürger wiederum verärgern würde.