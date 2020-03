Kritik in Kaarst : Karis: „Es gibt zu wenig Ausgleichsflächen“

Kaarst Ratsmitglied Josef Karis ist ein Mann der klaren Worte. Das hat er in einem Facebook-Video zuletzt wieder gezeigt, in dem er mit einem Rundumschlag alles und jeden kritisiert. Sein neuestes Opfer ist nun die Verwaltung.

Die Stadt bestätigt auf Anfrage, dass die Stadt beim Ankauf landwirtschaftlicher Flächen sogenannte Ausgleichsflächen angeboten werden. „Richtig ist auch, dass die Stadt zur Entwicklung der Gewerbeflächen private, landwirtschaftliche Flächen angekauft hat. Weitere Informationen sind vertraulich und werden von uns nicht kommentiert“, heißt es. Karis erklärt, dass die Stadt überall Flächen gekauft habe: am Kaarster See, am Ortsrand zu Korschenbroich, am Rittergut Birkhof. „Das ist eine Unverschämtheit, dass die Stadt keine Ausgleichsflächen anbietet. Das geht so nicht, mir platzt langsam der Kragen“, findet Karis deutliche Worte. Dass die Stadt die Flächen in den Gewerbegebieten braucht, gibt Karis zu. „Wir wollen die Stadt ja auch vorantreiben“, sagt er.