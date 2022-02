Pläne in Holzbüttgen : Ratsherr Karis fordert sorgfältige Planung für Baugebiet Commerhof

Holzbüttgen Ratsherr Karis hat Sorge, dass auf der ehemaligen Kiesgrube im nördlichen Teil des Plangebiets eine Wohnbebauung stattfindet. Die Stadt beruhigt.

In der vergangenen Woche wurden die ersten Pläne für das Baugebiet Commerhof im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt. Die Politik hat die Verwaltung mit der Einleitung eines Bauplanverfahrens beauftragt. Ratsherr Josef Karis hat nun Sorge, dass auf der ehemaligen Kiesgrube im nördlichen Teil des Plangebiets eine Wohnbebauung stattfindet. „Die Bebauung am Commerhof ist seit 40 Jahren überfällig – aber so, dass den Holzbüttgern keine Schäden entstehen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der FWG Kaarst. Der geplante Nahversorger sollte statt der Wohnbebauung auf der ehemaligen Kiesgrube entstehen, da schon einmal durch Verdichtungsmaßnahmen Schäden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden seien, wie Karis erklärt.

Doch Grund zur Sorge muss er nicht haben. Stadtsprecher Peter Böttner betont, dass man sich am Beginn eines ganz normalen Planverfahrens befindet: „Als erfahrener Politiker sollte Josef Karis wissen, dass ein solches Planverfahren auch die Untersuchung des Bodens vorsieht. Erst wenn die Gutachten eine Bebauung zulassen, wird die Stadt die konkreten Baufelder vorschlagen.“ Das Baugebiet Commerhof ist in einen nördlichen und einen südlichen Bereich unterteilt. Für den südlichen Bereich, in dem eine Kita geplant ist, wurde bereits ein Bodengutachten in Auftrag gegeben. Bisher gibt es laut Stadt keine Rückschlüsse auf eine Bodenproblematik. Für das nördliche Teilgebiet ist noch kein Bodengutachten in Auftrag gegeben worden.