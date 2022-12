Diskussion über Biogasanlage in Kaarst  Josef Karis: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“

Ratsherr Josef Karis (FWG Kaarst) wundert sich darüber, dass für den Bau einer Biogasanlage ein Abstand von 1000 Metern zur nächsten Wohnbebauung eingehalten werden muss. Heiner Hannen (Bündnis 90/Die Grünen) hatte Karis im Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschuss (MUKL) als „Heilsbringer“ bezeichnet, da er mittels einer Biogasanlage Strom und Wärme für ein Zehntel des derzeitigen Preisniveaus für die Kaarster Bürger verfügbar machen will. „Das ist in Kaarst nicht realisierbar, da man knapp 1000 Meter zur nächsten Wohnbebauung einhalten muss“, hatte Hannen gesagt. Josef Karis staunt ob dieser Aussage nicht schlecht: „Reden die von den gleichen 1000 Metern, die unsere Windräder zum nächsten Haus Abstand haben sollen? Wer nachmisst, kommt gerade Mal auf vielleicht 50 Meter. Wo also ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es wird Zeit, bürgernahe und bezahlbare Politik zu betreiben“, so Karis. Den Titel „Heilsbringer“ will er an Heinrich Hannen weitergeben, wenn dieser mit den Grünen „endlich einmal was Zählbares in Sachen Umwelt und Ökonomie vorlegt“, erklärt er.