70 Jahre Mitglied der Kaarster Bruderschaft : Götzen kommt seit 50 Jahren aus Münster zum Schützenfest

Kaarst Josef Götzen begeht in diesem Jahr sein 70-jähriges Schützenjubiläum. Groß feiern kann er wegen Corona aber nicht. Seit 50 Jahren reist er zum Schützenfest extra aus Münster an.

„Immer noch gut drauf“, ist in seinem Profil beim Kurznachrichtendienst „Whatsapp“ zu lesen. Josef Götzen ist noch voll auf der Höhe der Zeit. Vielleicht liegt das auch daran, dass er den Kontakt zu jungen Menschen schätzt. Nach Münster hatte es ihn übrigens nicht der Liebe wegen verschlagen: Der gelernte Landwirt ließ sich zum Bankkaufmann ausbilden und arbeitete später bei einer großen deutschen Bank in Münster. Dort fand er Freunde und eine zweite Heimat, dort lebte er mit seiner Frau zusammen, bis diese vor zwei Jahren verstarb. Das Paar war kinderlos geblieben.

„Mein Vater, meine Brüder und ich, wir waren alle Schützen – meine Mutter musste viele weiße Hosen waschen und bügeln“, erinnert sich der Jubilar. Und er erinnert sich an Pfarrer Otto Krott, der in einem anderen Ort gesehen hatte, dass Edelknaben im Schützenzug mitmarschieren. So etwas wäre doch auch etwas für Kaarst. „Wir mussten unsere Eltern fragen, denn 1951 war das Geld sehr knapp“, sagt Götzen. Damals hieß der Schützenkönig Peter Schlangen.

Der Jubilar gehört der Schützenlust an, war dort bis 1970 Zugführer. Das Autofahren stellt für den Senior kein Problem dar, mit dem Mitmarschieren sieht es nicht ganz so rosig aus: „Ich bin aber bei der Aufstellung des Regiments noch mit dabei, dann klinke ich mich meistens aus“, verrät der 79-Jährige. Im Festzelt ist er dann wieder anzutreffen.

Ans Aufhören denkt er längst noch nicht: „Ich mache mit, so lange ich noch kann.“ Wenn Josef Götzen in seine alte Heimat zurückkehrt, kommt er bei seiner Schwester an der Broicherdorfstraße oder bei seinem Neffen in Büttgen unter.