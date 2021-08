Landwirtschaft in Kaarst : Bauer Berrisch sät 13.000 Quadratmeter große Blühfläche ein

Wolfgang Wappenschmidt, Juliane Wahode, Ulrich Timmer, Stefan Alef, Josef Berrisch, Jan Gruber und Martin Guttau (v.l.) stehen an der Blühfläche an der A57. Foto: Stephan Seeger

Holzbüttgen Die Fläche liegt ein wenig versteckt am Stadtrand zu Neuss, doch wer sie entdeckt, wird staunen: Der Kaarster Landwirt Josef Berrisch hat auf rund 13.000 Quadratmetern eine sogenannte „Honigbrache“ angelegt.

Dabei handelt es sich um nichts anderes als eine Blühfläche für Bienen, Hummeln und andere Insekten. „Wir haben die Fläche im Frühjahr eingesät, sie bleibt ein Jahr lang so, wie sie ist“, erklärt Josef Berrisch vor Ort. Je nachdem, wie sie sich entwickelt, könnte der Landwirt sich vorstellen, die Fläche ein weiteres Jahr als Blühfläche zu belassen. Als Kooperationsmitglied der Stadtwerke Neuss hatte Berrisch im Jahr 2017 einen Extensivierungsvertrag über fünf Jahre abgeschlossen. In diesen fünf Jahren muss er einmal eine andere Kultur anbauen, damit der Boden nicht seinen Ackerstatus verliert und zum Dauer-Grünland wird – so kam es zum Anbau dieser Blühfläche. „Wir wollten vermeiden, dass die Fläche ein weiteres Jahr intensiv genutzt wird“, erklärt Martin Guttau von der Landwirtschaftskammer NRW. Aus Sicht des Gewässerschutzes wäre es vorteilhaft, auf eine Bodenbearbeitung komplett zu verzichten. „Wir würden hier gerne wieder Grünland sähen, das wäre für den Gewässerschutz eine tolle Sache“, erklärt Jan Gruber von der Landwirtschaftskammer NRW. „Es werden kein Dünger und keine zusätzlichen Pflanzenschutzmittel benötigt, das ist gut für das Grundwasser“, sagt Stefan Alef von den Stadtwerken Neuss Energie und Wasser: „Wenn hier etwas wächst, entziehen die Pflanzen dem Boden Nährstoffe. Das ist das, was wir eigentlich wollen“, so Alef weiter.