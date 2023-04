Gemeinsame Sache in Kaarst Johanniter-Zentrum und Kita schließen Kooperationsvertrag

Da geriet der offizielle Teil fast zur Nebensache: Quartiersmanager Andreas Vollmert rief Markus Fritsch als Verantwortlicher des Johanniter-Zentrums und Sabine Pauls, die die Kindertagesstätte (Kita) Sankt Maria in Holzbüttgen leitet, zur Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages zwischen beiden Einrichtungen an einen Tisch: Das sei eine Freundschaft für immer, erklärte Vollmert. Die Idee dazu stammt von Sabine Pauls. Die Kita Sankt Maria ist seit 2019 zertifiziertes Familienzentrum. Durch eine Sozialraumanalyse entstand der Gedanke, sich mit dem Johanniter-Zentrum zu verbünden und gemeinsame Aktionen wie Spielen, Erzählen, Basteln, Gärtnern, Kochen und das Feiern von Festen zu organisieren. Markus Fritsch stimmte sofort zu und im vergangenen Jahr wurde das Ganze konkret in Angriff genommen: „Wir brauchen ja nur über die Holzbrücke zu gehen, um zu den Johannitern zu gelangen“, lobte Sabine Pauls die räumliche Nähe.