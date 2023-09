Welt-Alzheimer-Tag am 21. September Johanniter-Zentrum kämpft gegen das Vergessen

Menschen mit Demenz fällt es zunehmend schwer, sich in ihrem alltäglichen Umfeld zu orientieren. Von besonderer Bedeutung ist es daher, die Lebensumstände – soweit möglich – an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Um Bewohnerinnen und Bewohner dabei zu unterstützen, sich in ihrer neuen Umgebung zurecht zu finden, ist im Johanniter–Zentrum Kaarst das gesamte Wohnumfeld sowie die Zimmer der betroffenen Menschen in wahrnehmungsfördernder Art und Weise gestaltet. So zum Beispiel durch persönliche und vertraute Alltagsgegenstände oder Erinnerungen an die frühere Arbeitswelt. „Wenn Vergessen zum Alltag gehört, dienen diese Gegenstände als Erinnerungsstützen, beispielsweise platziert in einer kleinen Box an der Zimmertür, und erleichtern die Orientierung im Haus“, so Kinzel.