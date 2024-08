Johanniter kooperieren mit OGS Stakerseite Mehr-Generationen-Projekt in Kaarst feiert Geburtstag

„Im Schulbetrieb ist es so, dass bis zu 20 Kinder mit in die Tagespflege fahren durften, um dort mit den Senioren ihren Nachmittag zu verbringen“, erklärt Katrin Gaspers. In den Ferien wäre es dann umgekehrt und die Senioren würden in die OGS kommen oder sich mit den Kindern draußen treffen. Dabei hätte sie immer darauf geachtet, dass die Schüler sich abwechseln und jeder einmal die Möglichkeit bekommt, mit in die Tagespflege zu fahren. „Das Projekt ist bei den rund 200 OGS-Schülern sehr beliebt. Die Kinder freuen sich immer wahnsinnig darauf, die Senioren besuchen gehen zu können“, so Gaspers.