Johanniter in Kaarst Tagespflege feiert fünften „Geburtstag“

Täglich besuchen bis zu 18 Gäste die Tagespflege. Manche kommen aber nur an einzelnen Wochentagen, weshalb mehrfach angestoßen wird. In ihren Beratungsgesprächen beschreibt Pflegedienstleiterin Sonja Fritsch-Tenhagen die Johanniter-Tagespflege gerne als „Urlaubs-Adresse, da der Begriff „Pflege“ teilweise eine falsche Vorstellung vermittelt und manche Menschen abschreckt“. Vielmehr erleben die Gäste in netter Gemeinschaft einen anregenden Tag mit unterschiedlichsten Beschäftigungs- und Therapieangeboten, Ausflügen und Festen. „Kürzlich war sogar eine Yoga-Lehrerin zu Gast und zeigte den interessierten Teilnehmern, wie Dehnen und Entspannen im Sitzen auf einem Stuhl funktioniert“, berichtet die Pflegedienstleiterin.