Internationaler Tag der Pflege Kaarster Johanniter-Stift feiert seine Mitarbeiter

Der Dank gilt allerdings nicht nur den Mitarbeitenden in der Pflege, sondern auch den Kollegen im Sozialen Dienst, in der Hauswirtschaft, in der Haustechnik und in der Verwaltung sowie bei den vielen ehrenamtlichen Helfern. „Alle zusammen tragen zum Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und Bewohner bei“, so Fritsch: „Wir legen in unserer Einrichtung großen Wert auf Selbstbestimmtheit und Individualität. Die vielfältigen Kenntnisse, persönlichen Lebensgeschichten und vor allem Talente, die auch unsere internationalen Kolleginnen und Kollegen einbringen, leisten einen entscheidenden Beitrag, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen unserer Bewohnerinnen und Bewohner entgegenzukommen.“