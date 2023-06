Mitglieder wählen Vorstand Küppers bleibt Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes

Küppers geht in seine dritte Amtszeit als Vorsitzender des Ortsverbandes, der insgesamt 198 Mitglieder hat. „Es ist generell schwierig, Leute zu finden, die ein Ehrenamt ausüben wollen“, erklärt er. Deshalb sei er froh, dass beispielsweise in Dennis Oscheja und Annette Schots-Hamm zwei jüngere Mitglieder in den Vorstand aufgerückt sind.