Voltigier-Weltmeister gründet Unternehmen in Kaarst Johannes Kay entwickelt neue Trainingsmethode

Zehn Jahre voltigierte der 28-Jährige an der Weltspitze mit. „Ich wusste schon in der vorletzten Saison, dass sich mein Karriereende anbahnt“, so Kay: „Wenn man das Ende nach so einer langen Zeit plant, muss man auch sofort den Anfang von etwas Neuem planen“, erklärt er fast schon philosophisch. Schon 2013 begann Kay eine Ausbildung zum Physiotherapeuten bei der Medicoreha in Neuss, im September 2016 legte er sein Examen ab und begann in einer Praxis in Grefrath zu arbeiten. Doch das war ihm nicht genug, so begann er noch ein Studium in Sportmanagement. „Das war sehr viel“, sagt er heute, schloss das Studium aber auch ab.