Auftritt in Kaarst : Jörg Knör beweist seine Vielfalt im Einstein-Forum

Auftritt in Kaarst

Kaarst Von Gesang über Imitation bis zur Zeichnung: Der Entertainer präsentierte in Kaarst die volle Bandbreite an Unterhaltung– wie immer stets politisch.

(barni) „Comeback des Lebens“ heißt das neue Programm von Jörg Knör. Und mit diesem Titel schwingt eine Hoffnung mit, nämlich die, dass wir unser Leben nach Corona wiederbekommen. Jörg Knör blickt aber nicht primär nach vorn, seine letzten Programme waren überwiegend von Vergangenem geprägt: Von Leuten, die einst berühmt waren und vor allem von einem Komiker und Parodisten, der früher in den Medien omnipräsent war, nämlich Jörg Knör himself.

Der 62-jährige Wahl-Hamburger ist ein Entertainer mit vielen Talenten. Er imitiert Stimmen, greift zum Edding und zeichnet blitzschnell eine Karikatur und die Show im Albert-Einstein-Forum begann er, durchaus stimmgewaltig, mit einem Song. Es war ein Mut machendes Lied von Corona mit Happy End. „Das Virus verändert die Welt und den Blick auf Karriere und Geld“, heißt es da. Und er wagt sich auch an Neues heran. Die erste Parodie des Abends galt dem neuen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach . „Je weniger Emotionen, desto besser“, lautet hier der Schlüssel zu einer gelungenen Stimmenimitation.

Knör ließ auf einem Bildschirm Helmut Schmidt erscheinen und lieh ihm seine zuletzt von Kurzatmigkeit und Denkpausen geprägte Sprechweise. Ausgiebig nahm er sich Angela Merkel vor. Mit schnellen Strichen zauberte er sie auf’s Papier, eine Ex-Kanzlerin, „deren einst blühende Gesichtslandschaften sich in hängende Gärten verwandelt haben“. Als auf dem Bildschirm der Reichstag zu sehen war, fragte Knör, warum der denn eine Kuppel habe. „Haben Sie jemals einen Zirkus mit einem Flachdach gesehen?“, lieferte er die Antwort. Dem „Gaz-Promi“ Gerhard Schröder legte er folgenden Reim in den Mund: „Ich kriech’ dem Putin in den Darm, dafür habt ihr’s im Winter warm.“ Als müsste er es dem Publikum und sich selbst beweisen, dass er noch gelenkig ist, mimte Knör den unvergesslichen Sammy Davis jr.