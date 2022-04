FDP-Politiker : NRW-Minister Stamp trägt sich ins Goldene Buch ein

Joachim Stamp war zu Besuch in Kaarst. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Joachim Stamp (FDP), Landesminister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, hat sich ins Goldene Buch der Stadt Kaarst eingetragen.

In einem Gespräch mit Olaf Kretzschmar, Leiter im Sozialbereich, verschaffte er sich eine Übersicht über die aktuelle Flüchtlingslage in der Stadt und dankte den Mitarbeitern für ihre Arbeit. Bürgermeisterin Ursula Baum zeigte dem Minister vor Ort die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine in einer Unterkunft.