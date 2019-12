Engagierter Kaarster : Joachim Fleischer im Alter von 90 Jahren gestorben

Joachim Fleischer engagierte sich vielfältig in der Stadt Kaarst. Foto: Ulrich/Werner Ulrich

Kaarst Joachim Fleischer ist tot. Er wurde 90 Jahre alt. Die Trauerfeier findet am Montag um 11 Uhr in der Auferstehungskirche an der Grünstraße statt. Joachim Fleischer wurde in Ostpreußen geboren. In seiner Wahlheimat Kaarst engagierte sich der Diplomingenieur, Ehemann und Vater vor allem in der evangelischen Kirche.

Trotz seines ruhigen und bescheidenen Auftretens war Beharrlichkeit eine seiner Stärken. So war er die treibende Kraft, als es darum ging, für die Auferstehungskirche eine neue Orgel zu finanzieren. Der Orgelförderkreis wurde gegründet und die erforderlichen 200.000 Euro kamen schneller als gedacht zusammen.

Kantor Wolfgang Weber erinnert sich: „Er ging mit unglaublichem Enthusiasmus an die Sache heran, viele Geschäftsleute werden sich noch daran erinnern, wie der Senior mit der Aktentasche den Laden betrat, um eine Spende zu akquirieren.“