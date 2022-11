Ortsgruppe Kaarst-Büttgen : Mameghani bleibt Vorsitzender beim DRK

Büttgen Die DRK-Ortsgruppe Kaarst-Büttgen hat auf der Jahreshauptversammlung die Weichen für die kommenden drei Jahre gestellt und den Vorstand im Amt bestätigt.

Mameghani dankte den Ehrenamtlern dafür, dass sie nicht nur während der Pandemie nicht abgesprungen seien und den Verein verlassen hätten, wie dies in anderen Vereinen vorgekommen sei. Vielmehr habe der Ortsverein auch einige neue aktive Mitglieder gewinnen können. „Gerade während der Pandemie war es gut, ein verlässliches Team zu haben“, erklärte er unserer Redaktion. Denn die Corona-Pandemie sei eine echte Herausforderung für den Ortsverband gewesen. Das DRK unterstützte die Tafel, versorgte Menschen in Quarantäne oder half dem Impfzentrum. „Corona hat uns sehr stark gefordert“, so Mameghani.

Stadtmitte in Kaarst : Weihnachtsbaum-Beleuchtung wird an Zeitschaltuhr gekoppelt

Auch der Krieg in der Ukraine habe Spuren hinterlassen, es wurden viele Sammelaktionen unterstützt, um Hilfsgüter in die Krisengebiete zu fahren. „Wir wissen nicht, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt“, erklärte der Vorsitzende. Das DRK jedenfalls bereitet sich derzeit intensiv auf einen großflächigen Stromausfall vor. Zwar seien derzeit rund 70 Ehrenamtler beim DRK angemeldet, der „harte Kern“, der den Verein trage, bestehe aber aus 20 bis 25 Menschen. Dennoch ist Mameghani froh über jeden weiteren Freiwilligen, der sich dem DRK anschließt. Mitmachen kann jeder ab dem 16. Lebensjahr.