Analyse des VSR-Gewässerschutzes : Jeder fünfte Brunnen überschreitet Nitrat-Grenzwert

Kaarst Der VSR-Gewässerschutz hat am 9. August in Kaarst das Wasser von 110 privaten Brunnen aus dem Rhein-Kreis analysiert – mit teils erschreckenden Ergebnissen.

Milan Toups und Heinz-Wilhelm Hülsmans fanden bei den Untersuchungen 245 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Kleinenbroich. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Büttgen mit 128 Milligramm pro Liter (mg/l), in Driesch mit 75 mg/l und in Vorst mit 102 mg/l fest. Jeder fünfte Brunnenbesitzer erfuhr, dass der Nitratgrenzwert der Trinkwasserverordnung überschritten ist. Diese Belastung sollte nicht höher sein als 50 mg/l, wenn das Wasser im Notfall auch zum Trinken verwedet werden soll.