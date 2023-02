Kabarett in Kaarst Jan Weiler punktet mit Humor über die eigene Familie

Aus Alltagsgeschichten, ob sie nun tatsächlich so oder so ähnlich geschehen sind, macht Jan Weiler Literatur, die Spaß macht. Ob er wirklich so gerne und so gut bügelt? Tatsache ist zumindest, dass er vorgibt, diese Tätigkeit zu lieben, weil er sie als meditativ empfindet und weil es einen als Partner höchst attraktiv macht. Ob er wieder neu vergeben ist, verriet er allerdings nicht. Ein Freund des Sohnes hatte ihm heimlich seine ganze Wäsche untergejubelt. Seine Begründung, als er aufflog: „Niemand bügelt wie Sie.“