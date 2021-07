Serie: Die Neuen im Stadtrat : Ausschussvorsitzender mit 24 Jahren

Jan Günther FDP Kaarst 2021 Foto: FDP Kaarst

Kaarst Seit dieser Ratsperiode sitzt Jan Günther für die FDP im Stadtrat. Politik ist seine Leidenschaft. Mit nur 24 Jahren hat er gleich einen Ausschussvorsitz übernommen.

Die Kaarster FDP holte bei der Kommunalwahl knapp 14 Prozent der Stimmen und sind mit sieben Mitgliedern im Stadtrat vertreten. Einer von ihnen ist Jan Günther. Der Jurastudent aus Vorst zog nicht nur in den Rat ein, er ist auch Vorsitzender des Schulausschusses. Das ist umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass Günther in diesem Monat erst 25 Jahre alt wird. „Ich bin in Vorst aufgewachsen, habe dort die Kita und die Grundschule besucht“, erzählt der junge Politiker. 2012 habe er sich den Jungen Liberalen angeschlossen, 2013 wurde er FDP-Mitglied und 2014 machte er Abitur am Georg-Büchner-Gymnasium.

„Meine Leidenschaft gilt der Heimat und der Politik“, erklärt Günther. Er lebe gerne in Vorst und habe nicht vor, von dort wegzuziehen. Und er ist begeisterter Schütze, ist seit 2019 Minister des Jungschützenkönigs. Leider hat ihm bezüglich der Ausübung dieses Amtes bis jetzt das Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Vorster studiert in Köln Jura, sein Berufswunsch ist derzeit Rechtsanwalt. „So ganz möchte ich mich da aber noch nicht festlegen“, gibt Günther zu verstehen. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport, besucht ein Fitnessstudio, trifft sich mit Freunden, geht gerne spazieren und greift häufig zu einem guten Buch. Ach ja: Seine Freundin möchte ihn auch hin und wieder sehen.

Das Thema Schule liegt ihm sehr am Herzen – vielleicht liegt das daran, dass sein Vater Berthold Kummer stellvertretender Leiter des Vorster Gymnasiums war. Seine Forderung: „Schüler und Azubis müssen gründlich auf die digitale Welt vorbereitet werden. Ihnen nur ein Tablet zu geben reicht nicht aus.“ Außerdem findet Günther, dass der ÖPNV ein Upgrade brauche. „Mobilität ist ein Schlüssel zu einem selbstständigen und selbstbestimmten Leben, deshalb sind gute Anbindungen auf Busse und Bahnen wichtig. Leider ist die S8 in den Stoßzeiten derzeit hoffnungslos überlastet“, gibt er zu bedenken.