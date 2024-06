Stadtparteitag in Kaarst Jan Günther zum neuen FDP-Vorsitzenden gewählt

Wechsel an der Parteispitze der Kaarster FDP: Auf dem Stadtparteitag in Kaarst, der trotz des Schützenfestes gut besucht war, ist Jan Günther zum neuen Parteivorsitzenden gewählt worden. Die bisherige Vorsitzende Astrid Werle verzichtete auf eine erneute Kandidatur, da sie einerseits den Weg für die jüngere Generation frei machen möchte und andererseits selbst neue Wege geht. Unter anderem engagiert sich Werle ab sofort vermehrt für den Verein Kultursommer Kaarst (www.kultursommer-kaarst.de), was laut Werle „viel Einsatz und Zeit in Anspruch nimmt“. Allerdings behält sie ihr Ratsmandat und setzt sich auch weiterhin für Kultur und Kunst in Kaarst ein.