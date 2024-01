Schützen in Kaarst „Nachwuchs-Jägerzug“ soll Jugend fürs Brauchtum begeistern

Das Kaarster Jägercorps verstärkt seine Anstrengungen in der Jugendarbeit. Bei einer Jahreshauptversammlung in der Aula der Realschule stellte dazu die im vergangenen Jahr gegründete Arbeitsgruppe „Jägernachwuchs“ ihre Ideen und erste Aktivitäten vor: Bereits im laufenden Jahr wird das Jägercorps vom Nachwuchsjägerzug „Jägerstolz“ angeführt. Diese Gruppierung junger Jäger ab dem Alter von sechs Jahren war früher schon einmal Teil des Jägercorps und Teilnehmer der Umzüge. Mit der Platzierung direkt hinter dem Major will das Corps nun die Bedeutung des Nachwuchses unterstreichen.