Brauchtum in Kaarst Jägercorps feiert sein 75. Jubiläum

Am Samstagnachmittag wird ab 16 Uhr im Festzelt zünftig gefeiert. Oktoberfest im April, könnte man sagen. Es startet das Märzenfest mit bayrischer Musik der Band „Die Fetzentaler“. Dazu gibt es bayrisches Bier im passenden Ambiente. Für beide Tage können Karten im Vorverkauf über die Homepage des Jägercorps Kaarst erworben werden. Vorverkaufsstellen in Kaarst sind das Profi-Team-Schlütter, die Gaststätten Haus Broicherdorf und Deutsches Haus. In Neuss sind die Tickets bei „Let’s Cut“ an der Venloer Straße erhältlich. Dort können sowohl Einzel- als auch vergünstige Kombi-Tickets erworben werden.