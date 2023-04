75-jähriges Bestehen Kaarster Jägercorps feiert sich selbst

Das Jägercorps hat zurzeit 280 aktive Schützen, es ist hinter den Grenadieren das zweitgrößte Corps im Kaarster Regiment. Am Sonntagmorgen regnete es nicht, als das Jägercorps erst zum Gottesdienst lud und anschließend zum Ehrenmal marschierte, um dort einen Kranz niederzulegen. Er ist jetzt Erzbischof in Berlin und Mitglied in einem Kaarster Jägerzug, der nach ihm benannt worden war: Heiner Koch, mittlerweile Bischof in Berlin, erinnerte daran, dass das Jägercorps in den vergangenen 75 Jahren Mut zu Veränderungen gehabt hat – wer wollte, konnte aus dieser Predigt heraushören, dass er sich für die katholische Kirche auch mehr Mut zu Veränderungen wünscht. Brudermeister Claus Schiffer beschrieb die Jubilare als „großes und erfahrenes Corps in unserer Bruderschaft, als eine feste Größe“. „So eine Jubiläumsfeier zu organisieren, so viel Einsatz zu zeigen, ist nicht selbstverständlich“, erklärte Schiffer. Die vier prachtvollen Blumenhörner auf dem Altar hatten ihn beeindruckt: „Danke an alle Hönesse“, sagte der Brudermeister.