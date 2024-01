Kaarst investiert 2,1 Millionen Euro in Dienstleistungen ITK warnt vor Hackerangriffen auf Verwaltungssysteme

Die Stadt Kaarst hat einen Anteil von drei Prozent am gesamten Auftragsvolumen des Dienstleisters. In den vergangenen Jahren sind die Kosten für die IT stark angestiegen: Lagen sie 2022 noch bei 1,85 Millionen Euro, waren es im vergangenen Jahr bereits 2,1 Millionen Euro. „Richtig reingehauen“ haben dabei die Microsoft-Lizenzen, die um 50 Prozent gestiegen seien. Auch Sonderwünsche wie der Kita-Navigator und der Wachstum der digitalen Endgeräte nach der Corona-Pandemie seien für die hohen Kosten verantwortlich, so Vits.