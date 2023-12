Statistik der IHK Kaarst ist eine „Gebühren-Oase“ für Unternehmen

Bevor es allerdings dazu kam, wurde über den Antrag der FDP-Fraktion mit der Überschrift „vollständige Einstellung von Sonderposten in entsprechende Gebührenrechnungen“ diskutiert. Darin erklären die Liberalen, dass Gebühren zur Deckung der mit ihnen unmittelbar verbundenen Aufgaben zu verwenden seien und die Verrechnung spätestens im nächstmöglichen Kalkulationszeitraum vorgenommen werden solle. „Ein längerfristiges Ansparen birgt das Risiko, dass durch Um- und Zuzüge nicht die Menschen von sinkenden Gebühren profitiere, die in den Vorjahren Gebühren in einer Höhe entrichtet haben, die nicht durch die tatsächlichen Kosten gerechtfertigt war“, heißt es in dem Antrag. Die Verwaltung schlug vor, den Antrag abzulehnen, was die Mehrheit auch befolgte. „Ich denke, dass die Gebühren in der Stadt Kaarst ein Erfolgsmodell sind und wir durchaus eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern haben“, erklärte Stefan Meuser. Wenn der FDP-Antrag durchkommen würde, hätte das zur Folge, dass sich die Höhe der Gebühren jedes Jahr ändern würde – mal wären sie höher, mal niedriger. Die Politik unterstützte den Verwaltungsvorschlag: „Kontinuität ist positiv und sinnvoll“, erklärte Anja Rüdiger (UWG).