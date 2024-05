„Kaarst ist bunt – gemeinsam gegen Rechtsextremismus“ Bürgerinitiative wirbt jeden Freitag für die Europawahl

„Kaarst ist bunt – gemeinsam gegen Rechtsextremismus“ gründete sich nach den Recherchen von Correctiv zum Geheimtreffen in einem Landhotel Potsdam im vergangenen November, auf dem unter anderem hochrangige AfD-Politiker die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland planten (Stichwort Remigration). Erste Amtshandlung war die Organisation einer großen Demonstration in Kaarst gegen Rechtsextremismus jedweder Art, an der sich rund 3000 Bürger beteiligten. „Wir haben diese Demo geplant, organisiert und angemeldet“, erklärt Dagmar Andrae-Maukel, so etwas wie die Sprecherin der Bürgerinitiative, im Gespräch mit unserer Redaktion. Nach der Demonstration überlegte die Bürgerinitiative, wie es weitergehen soll. „Wir hatten viele Ideen, von denen einige nicht umsetzbar waren“, so Andrae-Maukel. Der wöchentliche Aufruf auf dem Neumarkt, zur Europawahl zu gehen, war eine dieser Ideen. Geplant sind auch Werbeaktionen für die Wahl vor Supermärkten. „Vielleicht kommen wir so mit Unentschlossenen ins Gespräch und können sie überzeugen, zur Wahl zu gehen und ihre demokratische Stimme abzugeben“, hofft sie. Die Europawahl fällt auf den Schützenfest-Sonntag in Kaarst, und die Bürgerinitiative darf im Festzelt auf der Xantener Straße ein großes Banner aufhängen, mit dem auf die Wahl hingewiesen werden soll.