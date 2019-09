Ausstellung in Kaarst : Island-Impressionen und Pferdewesen

Kaarst Die beiden Künstlerinnen Angelika Freitag und Hella Lütgen stellen in der Galerie Splettstößer aus.

„Tiernasen und Bergrücken“ heißt die aktuelle Ausstellung in der Galerie Splettstößer. Für die Tiernasen ist Angelika Freitag zuständig, für die Bergrücken Hella Lütgen. Die beiden Düsseldorfer Künstlerinnen hatten bereits beide in der Kaarster Galerie ausgestellt.

Hella Lütgen hatte an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und an der Werkkunstschule in Aachen studiert. Sie stellt jetzt Farbstiftzeichnungen, Bleistiftzeichnungen und Pastelle aus. Charakteristisch sind die Bleistiftzeichnungen mit den Berglandschaften. Es sind sehr zarte, sehr detailreiche Arbeiten, die keine konkreten Berge widerspiegeln. Das aktuelle Thema „Abschmelzen der Gletscher“ spielt dabei für die Künstlerin keine Rolle. Mit 100 mal 50 Zentimetern sind diese Zeichnungen vergleichsweise großformatig. Island-Impressionen, mit Pastellkreiden gemalt, sind ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausstellung. Die gelbliche Färbung visualisiert den Schwefel, die Landschaften wirken nicht immer einladend, sondern mitunter auch bedrohlich. Die Pastellkreise trägt die Künstlerin in bis zu fünf Schichten auf, ihr kommt es darauf an, das Papier nicht zuzukleistern. Typisch für Hella Lütgen sind die Farbstiftzeichnungen im Panoramaformat.