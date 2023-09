ISG Kaarst-Mitte schlägt Alarm „Entwicklung der Innenstadt steht vor absoluter Fehlentwicklung“

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Innenstadt Kaarst“ ist gefasst, in Kürze soll eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt werden. Doch nun hat die Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst-Mitte (ISG) in einem sechsseitigen Brief an die Verwaltung, der unserer Redaktion vorliegt, ihre Sorgen über die Entwicklung der Innenstadt zum Ausdruck gebracht.