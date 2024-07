Auszubildende im Salon „Braun“ Kaarster Friseurin legt beste Gesellenprüfung ab

Die Lossprechung der Gesellen fand am 2. Juli im Restaurant Nordbahnhof in Krefeld statt. „Diese herausragende Leistung verdient Anerkennung und Lob. Wir möchten Isabel von Herzen zu diesem Erfolg gratulieren und ihr für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg wünschen. Ihr Engagement und ihre harte Arbeit haben sich ausgezahlt, und wir sind stolz darauf, sie in unserem Team zu haben“, zeigt sich ihr Ausbilder Matthias Kabbe vom Kaarster Friseursalon „Braun“ stolz. „Wir sind überzeugt, dass Isabel eine glänzende Zukunft im Friseurhandwerk bevorsteht und freuen uns darauf, sie weiterhin in unserem Haus zu unterstützen und zu fördern“, so Kabbe weiter.