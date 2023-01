ISA-Halle wird abgerissen In Kaarst entsteht ein Handwerker-Hof

Von der ISA-Halle an der August-Thyssen-Straße ist nicht mehr viel übrig. Am Donnerstag war nur noch die Hälfte des Gebäudes zu sehen, Ende Februar soll es komplett abgerissen sein. Das jedenfalls ist der Plan von Tino Rudolph und Michael Schürhörster. Rudolph ist Geschäftsführer des Unternehmens „Makers + Maestros“, Schürhörster Prokurist. Die Essener Firma tritt bei dem Bau in Holzbüttgen als Generalunternehmer auf. Rudolph und Schürhörster lernten sich in einer Schreinerei kennen, heute setzen sie Projekte um.