Seit 20 Jahren in Kaarst : Iris Bolz lebt ihren Keramik-Traum

Kaarst Wer das Atelier von Keramikkünstlerin Iris Bolz an der Büttgener Straße besucht, dem fällt zunächst der in allen Regenbogenfarben gestaltete, weithin sichtbare Kamin auf. Und im Vorgarten finden sich viele Stelen in eben diesen Farben, neben größeren und kleineren Kugeln und anderen Kunstwerken: „Mein Atelier heißt ‚Arcoiris‘ – das ist das spanische Wort für Regenbogen.

Deshalb sind ihr die Regenbogenstelen die liebsten Kunstwerke – aber auch sonst zeigt die umfangreiche Auswahl ihrer Arbeiten, wie sehr die gebürtige Duisburgerin ihre Tätigkeit liebt und welch große Kreativität in ihr steckt. Dabei ist ihr Werdegang eher ungewöhnlich. Nach dem Abitur durchlief sie die Ausbildung zur Exportkauffrau und arbeitete mehrere Jahre in dem Beruf. Als die Branche schwächelte, gab sie ihren künstlerischen Neigungen und Interessen nach und nahm 1990 ein Studium in den Fächern Kunstkeramik und Design in Madrid auf. 1993 schloss sie es als Diplom-Keramikkünstlerin ab. Nach Tätigkeiten in Madrid und Lissabon kehrte sie 1996 nach Deutschland zurück und wohnt seitdem in Kaarst. 1999 gelang ihr mit dem Haus an der Büttgener Straße die Verwirklichung ihres Lebenstraumes vom eigenen Atelier, das Wohnen und Arbeiten verbindet.