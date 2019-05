„Non olet“ besteht seit 35 Jahren : Investmentclub feilt an Anlagenstrategie

Kaarst Seit 35 Jahren trifft sich der Investmentclub „Non olet“ einmal im Monat. Dann wird abgerechnet.

„Pecunia non olet“ – Geld stinkt nicht – ist eine lateinische Redewendung. In Büttgen treffen sich monatlich Menschen, die einem vor 35 Jahren gegründeten Investmentclub angehören. Er war einer von Dreien, die damals ins Leben gerufen wurden und er ist der Einzige, der noch existiert. Seine Name: Non olet. Im Restaurant des Sportforums Kaarst-Büttgen wird jeden Monat an der Anlagestrategie gefeilt. Die NGZ war jetzt mit dabei und hat den „Anlagefüchsen“ über die Schulter geschaut.