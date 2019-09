Interview mit Philip Jesse von der DJK Holzbüttgen : „Hallensituation bremst die Entwicklung“

Philip Jesse, Floorball-Abteilungsleiter der DJK Holzbüttgen, geht mit einem guten Gefühl in die neue Saison, die am Wochenende beginnt. Foto: Georg Salzburg(salz)

Holzbüttgen Der Floorball-Abteilungsleiter der DJK Holzbüttgen spricht über den Hype und die verzwickte Hallensituation.

Philip Jesse Wir waren alle sehr stolz. Es gibt in der Bundesliga nur Hop oder Top: Play-offs oder Play-downs. Als unsere sportliche Leitung das Ziel direkter Klassenerhalt ausgegeben hat, war ich etwas skeptisch. Als klar war, dass wir die Klasse halten, waren wir alle überglücklich.

Heimpremiere Am 21. September gibt es gegen UHC Weißenfels die Heimpremiere in der Stadtparkhalle (18 Uhr).

Auftakt Die DJK startet am Samstag, 14. September, bei den Piranhas Hamburg in die Saison.

Was ist Euer Ziel für diese Saison?

Jesse Wir wollen uns in der Liga etablieren und den Verein auf allen Ebenen weiter professionalisieren. Mit den Nationalspielern Janos und Niklas Bröker sowie mit Torben Kleinhans und Maxi Spöhle haben wir Spieler gefunden, die sich schon jetzt zu 100 Prozent mit unserem Verein identifizieren.

Jesse Jay Backman hat eine tragende Rolle gespielt. Professionelle Floorballtrainer sind in Deutschland nicht leicht zu finden, hier haben wir gut gearbeitet.

Jesse Weder noch. Wir werden unserer Mannschaft Zeit zum entwickeln geben. Der Trainer spielt ein neues, offensives System, an das sich alle erst gewöhnen müssen. Ich erwarte attraktiven High-Speed-Floorball. Auch wenn uns hier und da eine geheime Favoritenrolle zugesprochen wird, bleiben wir auf dem Boden.

Jesse Wir waren in den letzten Jahren hinten raus stärker. Gegen Erfolge zu Beginn habe ich aber nichts. Das Auftaktprogramm ist allerdings anspruchsvoll.

Die Hallensituation in Kaarst ist angespannt. Wie wirkt sich das auf die DJK aus?

Jesse Leider ist unsere Entwicklung dadurch gebremst. Seit fünf Jahren bekommen wir keine neuen Trainingszeiten. Dass es nicht leicht ist, ein faires Verteilungssystem zu entwickeln, ist uns bewusst. Daher legen wir große Hoffnung darauf, dass die Turnhalle der Stakerseite eine Zweifachturnhalle wird, die damit flexibel auch für Wettkampfsportarten genutzt werden kann und wir in der neuen Halle der Gesamtschule Büttgen eine Floorballheimat aufbauen können. Aktuell könnten wir eine neue Halle komplett von Montag- bis Freitagnachmittag füllen. Wir sind in guten Gesprächen mit der Stadt und Verwaltung und hoffen sehr, dass wir ausreichend Berücksichtigung finden werden, was nicht nur gut für uns, sondern für den Kaarster Sport insgesamt wäre.