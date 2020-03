Interview mit Bassam Tibi : „Den einheitlichen Islam gibt es nicht“

Bassam Tibi hält am Dienstag, 10. März, in der Rathaus-Galerie einen Vortrag zum Thema „Islamische Zuwanderung und ihre Folgen“. Die Veranstaltung wird von der Stadt Kaarst in Kooperation mit der VHS Kaarst-Korschenbroich angeboten. Foto: VHS Kaarst