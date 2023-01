Organisation aus Kaarst Neuer Vorstand der Nepal-Initiative kritisiert Vorgänger

Gleichzeitig wurde das soziale Engagement neu ausgerichtet: Neben der Unterstützung von Schulbesuch und Studium wird es künftig auch um die berufliche Weiterbildung junger Menschen in Nepal gehen. „Heute migrieren viele junge Nepalis zum Beispiel in die Arabischen Emirate, um dort als Hilfskräfte schlecht bezahlte Arbeiten zu verrichten“, erklärt Strauss. Die Duale Ausbildung, wie es sie in Deutschland gibt, soll für eine bessere Qualifikation und somit für höhere Löhne sorgen.