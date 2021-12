Max Gassen hört in Kaarst auf : Integrationsmanager arbeitet Nachfolger ein

Max Gassen beendet am 31. Dezember dieses Jahres sein Engagement als Integrationsmanager in Kaarst. Er hat in seiner kurzen Amtszeit viele Projekte angestoßen. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Zum Ende des Jahres hört Max Gassen als Integrationsmanager auf. Dabei war er erst seit Mai 2020 im Amt. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Max Gassen leistete Pionierarbeit: Seit 1. Mai 2020 war der bei der Diakonie Rhein-Kreis Neuss angestellte Sozialpädagoge als neuer Integrationsmanager für das soziale Quartier Innenstadt tätig. Der Beginn während der Corona-Pandemie war holprig. Seine Arbeit sollte im neuen Anbau des Albert-Einstein-Forums (AEF) starten. Doch die Baumaßnahmen verzögerten sich, Gassen war vorwiegend im Hintergrund tätig und bezog erst im Dezember die neuen Räume. Am 17. März 2021 konnte mit einer digitalen Auftaktveranstaltung, an der 50 Personen teilnahmen, die konkrete Arbeit begonnen werden.

Gassens Tätigkeit beruht auf einem Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Kaarst und der Diakonie, das vom Land NRW als „Soziale Integration im Quartier 2017“ gefördert wird. Die Förderung läuft nach zwei Jahren am 30. April 2022 aus. Bevor die Diakonie seine Arbeitsstelle „umplanen müsste“, so Gassen, fand er ein unbefristetes Jobangebot und wird am 31. Dezember seine Tätigkeit in Kaarst beenden.