Zoom-Konferenz : Integrationsmanagement lädt zum digitalen Kennenlernen ein

Das Integrationsmanagement sitzt im Einstein-Forum. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Das Kaarster Integrationsmanagement am Albert-Einstein-Forum plant eine digitale Auftaktveranstaltung, um sich interessierten Bürgern und Einrichtungen aus der Innenstadt vorzustellen.

Das Programm wurde von der Diakonie Rhein-Kreis Neuss in Kooperation mit der Stadt Kaarst gestartet. Am 17. März um 15 Uhr soll dafür eine Zoom-Konferenz stattfinden, in der neben den handelnden Akteuren auch Aufgaben und Ziele vorgestellt werden.

Im städtischen Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK) für die Innenstadt wurde der Bedarf nach einem zentralen Treffpunkt für mehrere Generationen deutlich. Das Integrationsmanagement soll künftig dazu beitragen, die Innenstadt generationsübergreifend, interkulturell und überreligiös zu verknüpfen. Die nachbarschaftlichen Strukturen in der Innenstadt sollen gestärkt werden.

Integrationsmanager Max Gassen ist im Einstein-Forum als Ansprechpartner vor Ort: „Unser Angebot richtet sich explizit an alle Anwohner der Innenstadt und an Einrichtungen, die an einer florierenden Nachbarschaftskultur interessiert sind. Durch die Corona-Pandemie konnten wir noch nicht in dem Maße mit allen Beteiligten in Kontakt treten. Mit unserer Online-Veranstaltung schaffen wir einen Auftakt“, sagt Gassen.

Die Teilnehmer erhalten im Anschluss an ihre Anmeldung (gassen@diakonie-neuss.de oder per Telefon unter 0178 9423032) die Zugangsdaten. Bis zum 10. März können Anregungen für die Veranstaltung platziert werden.

Damit alles funktioniert, wird es am 16. März zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr die Möglichkeit geben, das Programm Zoom kennenzulernen. „Wir möchten uns nicht nur vorstellen, sondern bereits in den Austausch über Interessen, Bedarfe und Ressourcen treten. Aus diesem Austausch heraus könnten zum Beispiel Ideen für Angebote und Veranstaltungen entstehen. Wir möchten ein Netzwerk aufbauen und die Kaarster Innenstadt in ihrer sozialen Entwicklung begleiten. Das geht nicht ohne den Input der Bewohner“, sagt Gassen.

(NGZ)