Kaarster Gründer : Insekten-Unternehmer hat neue Ideen

Kaarst Der Kaarster Felix Bierholz ist mit Hundefutter aus Insekten erfolgreich. Nun plant er neue Produkte.

Seit rund zwei Wochen ist sein Hundefutter in einer großen Drogeriekette im Verkauf, erste Zahlen hat er noch nicht. Dafür aber schon viele neue Ideen für weitere Produkte. So kann er sich vorstellen, auch Katzenfutter aus Insekten zu produzieren. Das ist sein nächstes Projekt neben Leckerlis für Hunde. Sein größter Antrieb ist allerdinge die Nachhaltigkeit, die durch das Insekten-Hundefutter erreicht werden kann. „Ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht 100 Mal so viel CO 2 wie ein Kilogramm Insekten“, sagt Bierholz. Er achtet darauf, dass die Insekten, die in sein Futter kommen, artgerecht gehalten werden. Dazu hat er einige Insektenfarmen selbst besucht. Der Insektenanteil in seinem Futter liegt bei 30 Prozent, die anderen Zutaten sind Süßkartoffeln und Leinsamen. „Die Nährstoffe von Insekten sind gut für die Verdauung der Hunde“, sagt Bierholz. Derzeit macht er alles alleine, will sich aber im nächsten Jahr Unterstützung holen. Die Erfolgsgeschichte muss ja weitergeschrieben werden.