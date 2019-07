Elektromobilität in Kaarst : E-Bike-Station für den Tuppenhof

Vorst Elektroradler können die Akkus ihrer E-Bikes ab sofort am Tuppenhof an der neuen Ladestation des Energieunternehmens innogy schnell wieder aufladen. Die Tankstelle für Elektrofahrräder steht ab sofort allen Museumsbesucher zur Verfügung.

Zusätzlich erhalten die Mitarbeiter des Tuppenhofs in Vorst ein E-Bike, das als Dienstrad zur Verfügung gestellt wird. Gabi Heimes nutzt das E-Bike gerne, denn sie versorgt einmal am Tag die Hühner, Enten und die Ziege auf dem Hof – und mit dem neuen E-Bike kann sie den Weg zum Tuppenhof schneller bewältigen.

Innogy unterstützt die Anschaffung der Ladestation durch ein Sponsoring. „Mit einem flächendeckenden Ladenetz möchten wir die Menschen in unserer Region für diese umweltfreundliche Art der Fortbewegung begeistern“, so Gerstner.

An der Ladestation können bis zu acht Fahrrad-Akkus und zusätzlich vier Mobiltelefone gleichzeitig geladen werden. Die Ladegeräte und Akkus lassen sich während des Ladevorgangs in einem der vier absperrbaren Ablagefächer sicher verstauen. Der Anschluss der Ladegeräte für Fahrrad-Akkus erfolgt an 230-V-Steckdosen, wobei sich jeweils zwei Steckdosen in einem Ablagefach befinden. Das Laden von Mobiltelefonen erfolgt über einen „4in1-Stecker“ an einem USB-Ladegerät.