Planungsausschuss beschließt neues Vorgehen Kaarster Innenstadt wird Schritt für Schritt entwickelt

Im Hinblick auf die Entwicklung der Kaarster Innenstadt gibt es nun erneut einen politischen Kurswechsel. Statt „tabula rasa“ soll die City nun „step by step“ umgestaltet werden, um so das verloren gegangene Vertrauen der Bürgerschaft zurückzugewinnen. Diesem Vorschlag des Arbeitskreises Innenstadt ist der Bau- und Planungsausschuss am Mittwoch gefolgt. Oberste Priorität hat die Umgestaltung des Allwetterplatzes am Albert-Einstein-Gymnasium, weil dafür Fördergelder bewilligt sind. Auch die Freiraumplanung für das Areal am Maubishof steht erst einmal weit oben auf der To-Do-Liste.